خبير:الاتفاقية العراقية الصينية سترهن النفط لـ50 عاماً وشبهات كثيرة تغلفها

2020/01/13 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يعدها فعلا سياسيا ليس محسوب النتائج ويطالب الحكومة باطلاع البرلمان على عقودها بغداد – الصباح الجديد: أكد الخبير والباحث في الشأن العراقي، ليث شبر، أن الاتفاقية العراقية الصينية، تثير الكثير من الشبهات وسترهن النفط لـ50 عاماً، فيما دعا النائب محمد الخالدي الحكومة الى ارسال مسودة العقود التي ابرمت مع الصين الى البرلمان قبل تفعيلها، ...

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