حقوق الإنسان النيابية تدعو المتظاهرين لعدم المساس بالعملية التربوية ومؤسسات الدراسة

2020/01/13 | 22:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: دعت لجنة حقوق الانسان النيابية امس الاثنين المتظاهرين السلميين لعدم السماح لأي كان بالمساس بالجامعات والمعاهد والمدارس ومنتسبيها وطلابها وضمان انسيابية الدوام بشكل منتظم.وقالت اللجنة في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، انها “حرصت بأداء مهاها الإنسانية المنبثقة من واجباتها الدستورية المتطلعة إلى ترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتنفيذها على أرض ...

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