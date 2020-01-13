تربية ميسان تشرع غداً بدوام المدارس الابتدائية

2020/01/13 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⁨ ذكر المكتب الاعلامي للتربية في تصريح صحفي، انه “بتوجيه من مدير عام تربيه ميسان ومدير الاشراف التربوي، تقرر الشروع بالدوام الرسمي في المدارس الابتدائية في المحافظة اعتبارا من يوم […]

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