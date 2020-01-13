الدفاع المدني ينقذ شخصين وينتشل جثتين في حادث سير بمحافظة القادسية

2020/01/13 | 22:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الاثنين، من انقاذ شخصين وانتشال جثتين في حادث سير في محافظة القادسية.

وقالت المديرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "فرق الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني القادسية مركز دفاع مدني غماس وبإشراف العقيد حيدر حمادي حسين مدير المحافظة وبأمرة النقيب رائد مزار ضابط المركز، تمكنت من اخراج جثة سائق عجلة واحد الركاب وانقاذ السائق الآخر وأحد الركاب بعد تعرضهم لحادث تصادم عجلتين في طريق غماس نجف منطقة ال مطلك".

واضافت انه "تم انتشال الجثث بوقت قياسي ومهنية عالية بإستخدام أجهزة القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتم نقل المصابين إلى المستشفى لغرض تلقي العلاج والجثث إلى الطب العدلي لغرض إكمال الإجراءات القانونية المعتمدة".

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