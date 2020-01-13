العراق ودول عربية في القاع.. أقوى جوازات السفر في 2020

2020/01/13 | 22:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حلت سبع دول عربية في ذيل قائمة مؤشر "هينلي" لعام 2020 لترتيب جوازات السفر، وجاءت العراق وسوريا في المرتبة ما قبل الأخيرة ولا تتيح لحاملها سوى دخول أقل من 30 دولة من دون تأشيرة.ويقيس المؤشر السنوي الذي أعلنت نتائجه أخيرا، قوة جوازات السفر اعتمادا على حرية المواطنين الحاملين له في السفر والتنقل بين دول العالم.وحدد المؤشر حرية التنقل والدخول بعدم اشتراط الحصول على التأشيرة بشكل مسبق، أو الحصول عليها بشكل مباشر مكان الوصول.ولا زالت جوازات سفر الإمارات والكويت وقطر والبحرين وعُمان على التوالي أفضل جوازات السفر العربية، وتتيح لحامليها دخول 80-171 دولة وإقليم من دون تأشيرة مسبقة.وتاليا ترتيب الدول العربية من الأسوأ إلى الأفضل:العراق: في المرتبة 106 عالميا وهي ما قبل الأخيرة بعد أفغانستان، يتيح دخول 28 دولة من دون تأشيرة مسبقة.سوريا: في المرتبة 105، يتيح دخول 29 دولة من دون تأشيرة مسبقة.الصومال: في المرتبة 104، يتيح دخول 32 دولة من دون تأشيرة مسبقة.اليمن: في المرتبة 103، يتيح دخول 33 دولة من دون تأشيرة مسبقة.ليبيا: في المرتبة 102، يتيح دخول 37 دولة من دون تأشيرة مسبقة.الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 101، يتيح دخول 38 دولة من دون تأشيرة مسبقة.السودان: في المرتبة 100، يتيح دخول 39 دولة من دون تأشيرة مسبقة.جيبوتي: في المرتبة 95، يتيح دخول 46 دولة من دون تأشيرة مسبقة.مصر: في المرتبة 93، يتيح دخول 49 دولة من دون تأشيرة مسبقة.الأردن: في المرتبة 91، يتيح دخول 51 دولة من دون تأشيرة مسبقة.المغرب: في المرتبة 80، يتيح دخول 63 دولة من دون تأشيرة مسبقة.تونس: في المرتبة 74، يتيح دخول 69 دولة من دون تأشيرة مسبقة.السعودية: في المرتبة 66، يتيح دخول 77 دولة من دون تأشيرة مسبقة.عُمان: في المرتبة 64، يتيح دخول 79 دولة من دون تأشيرة مسبقة.البحرين: في المرتبة 63، يتيح دخول 82 دولة من دون تأشيرة مسبقة.قطر: في المرتبة 58، يتيح دخول 93 دولة من دون تأشيرة مسبقة.الكويت: في المرتبة 57، يتيح دخول 95 دولة من دون تأشيرة مسبقة.الإمارات: في المرتبة 18، يتيح دخول 171 دولة من دون تأشيرة مسبقة.الأفضل عالمياوأظهر المؤشر أن جوازات سفر اليابان وسنغافورة وألمانيا وكوريا الجنوبية حلت في المراتب الأولى على التوالي عالميا.وجاءت اليابان في المرتبة الأولى، والتي يتيح جواز سفرها دخول 191 من دون تأشيرة مسبقة، يليه جواز سفر سنغافورة والذي يتيح دخول 190 دولة، وألمانيا وكوريا الجنوبية حيث يتيح جواز سفر كل منهما دخول 189 دولة.وحل جواز السفر الأميركي في المرتبة الثامنة ويتيح لحامله دخول 184 دولة من دون تأشيرة.

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