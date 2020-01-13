2020/01/13 | 22:14 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الإثنين، على أنه من السابق لأوانه الابتهاج بتحقيق هدنة في ليبيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي وروسيا وتركيا يجب أن يلعبوا دوراً كبيراً في إرساء السلام هناك.روما – سبوتنيك.وقال كونتي في أنقرة، بعد محادثاته مع الرئيس التركي: “اتفقنا أنا والرئيس أردوغان على ضرورة وضع حد للتصعيد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوزراء الإيطالي: التوقيع على هدنة ليبيا هو بمثابة الخطوة الأولى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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