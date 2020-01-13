2020/01/13 | 22:14 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بومبيو: سنعمل مع بغداد للوصل إلى حل بشأن التواجد الأمريكي العسكري في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: سنعمل مع بغداد للوصل إلى حل بشأن التواجد الأمريكي العسكري في العراق) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: سنعمل مع بغداد للوصل إلى حل بشأن التواجد الأمريكي العسكري في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).