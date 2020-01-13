#أحمد صبحى منصور - إلى متى تستمر محاولاتهم تدمير موقع ( أهل القرآن )؟!!


#أحمد صبحى منصور - إلى متى تستمر محاولاتهم تدمير موقع ( أهل القرآن )؟!!
2020/01/13 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ حقيقة مرئية لا جدال فيها أن دول المحمديين هي الأكثر ثراءا والأكثر فسادا والأكثر سفكا للدماء .

حقيقة أخرى لا جدال فيها هي أن تحالف الاستبداد والكهنوت هو المسئول عن هذا .

لذا في دعوتنا الإصلاحية السلمية وقفنا ـ بلا هوادة وبلا مساومة ـ ضد الاستبداد والكهنوت معا .

سلاحنا هو موقع أهل القرآن ، موقع هزيل الإمكانات ثرى العطاء ، ويتعرض دائما لمحاولات التدمير .

منها محاولة سرقوا فيها الموقع ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - إلى متى تستمر محاولاتهم تدمير موقع ( أهل القرآن )؟!!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أحمد صبحى منصور - إلى متى تستمر محاولاتهم تدمير موقع ( أهل القرآن )؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links