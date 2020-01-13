أحمد صبحى منصور - إلى متى تستمر محاولاتهم تدمير موقع ( أهل القرآن )؟!!

2020/01/13 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ حقيقة مرئية لا جدال فيها أن دول المحمديين هي الأكثر ثراءا والأكثر فسادا والأكثر سفكا للدماء .حقيقة أخرى لا جدال فيها هي أن تحالف الاستبداد والكهنوت هو المسئول عن هذا .لذا في دعوتنا الإصلاحية السلمية وقفنا ـ بلا هوادة وبلا مساومة ـ ضد الاستبداد والكهنوت معا .سلاحنا هو موقع أهل القرآن ، موقع هزيل الإمكانات ثرى العطاء ، ويتعرض دائما لمحاولات التدمير .منها محاولة سرقوا فيها الموقع ......

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