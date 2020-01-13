المالية النيابية تعلن تعديلا على بعض فقرات قانون التقاعد

2020/01/13 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الأثنين، ان البرلمان سيصدر في جلسته المقررة يوم غد الثلاثاء، تعديلا على بعض فقرات قانون التقاعد.

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