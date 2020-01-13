رئيس الوزراء يبحث مع نظيره السويدي الوضع الأمني بعد إنسحاب القوات الأجنبية

2020/01/13 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]تلقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين.

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