قائد عسكري أميركي في قاعدة عين الاسد : النجاة من القصف الايراني “معجزة”

2020/01/13 | 22:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاعدة عين الأسد الجوية (العراق)-(أ ف ب) – خلال موجات الصواريخ البالستية الإيرانية التي تساقطت على قاعدة عين الأسد العسكرية بغرب العراق الأسبوع الماضي، تجمّع الجنود داخل مخابئ لساعات، تخوفاً من تفاقم النزاع، كما قال لوكالة فرانس برس القائد الأميركي الأعلى في القاعدة، واصفاً الهجوم بـ”غير المسبوق”.وخلال المقابلة في القاعدة الجوية، قال اللفتنانت كولونيل […]

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