2020/01/13 | 22:44 - المصدر: اليوم السابع

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خريطة القواعد العسكرية الأمريكية فى الشرق الأوسط.. "العديد" فى قطر أكبر قاعدة جوية خارج أمريكا.. والسيلية تستخدم فى العمليات بأفغانستان.. 9 قواعد أمري... هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/13 | 22:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

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