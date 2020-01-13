2020/01/13 | 22:44 - المصدر: الغد برس

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بومبيو: لن تحصل إيران على السلاح النووي وهي اليوم في أضعف مرحلة

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بومبيو: لن تحصل إيران على السلاح النووي وهي اليوم في أضعف مرحلة

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