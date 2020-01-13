2020/01/13 | 22:45 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 متهمين بجرائم مختلفة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتقال 3 متهمين بجرائم مختلفة في ميسان
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اعتقال 3 متهمين بجرائم مختلفة في ميسان
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال 3 متهمين بجرائم مختلفة في ميسان) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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