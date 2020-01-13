شرطة كربلاء : نتنازل عن حقوقنا لمنع حصول مشاكل مع إخواننا المتظاهرين

2020/01/13 | 22:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/ ..أكدت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاثنين ، إن “رجال الأجهزة الأمنية قادرون على حماية كربلاء المقدسة وبذل اقصى الجهود في سبيل توفير الامن والامان ورد المخربين الذين يحاولون حرف التظاهرات لمكانات أخرى غير المكان المخصص لها وهو فلكة الاحرار “.وقالت قيادة الشرطة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة […]

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