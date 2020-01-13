الخزعلي: ‏أرض العراق واحدة غير قابلة للتقسيم

2020/01/13 | 22:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتزم العمل مع القيادة العراقية على تحديد أنسب مكان لنشر القوات الأمريكية في العراق.

وقال بومبيو في كلمة له بولاية كاليفورنيا، اليوم الاثنين: "أما

بغداد اليوم- متابعة

قال اللواء العسكري السعودي المتقاعد، محمد القبيبان، الاثنين (15 كانون الثاني 2020)، إن إيران دولة ذات تأثير كبير في المنطقة ولها ثقل واضح، مبينا أن بلاده معترضة على سياسة الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، معها لانها تقود المنطقة ل

بغداد اليوم-بغداد

قال الكاتب السياسي، والصحافي، مشرق عباس، الإثنين (13 كانون الثاني 2020) إن التهديدات طالت أعضاء البرلمان ورئيسه، محمد الحلبوسي للتصويت على إخراج القوات الامريكية، من البلاد.

وقال عباس خلال استضافته في برنامج "وجهة نظر&quo

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