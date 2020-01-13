بيان هام للحشد الشعبي بشان التواجد الأجنبي من العراق

2020/01/13 | 22:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الحشد الشعبي، الاثنين، دعمه لقرارات مجلس النواب العراقي والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بشان تواجد القوات الاجنبية في العراق....

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