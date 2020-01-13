سائرون تكشف تفاصيل لقاء «الصدر» بـ «العامري» في إيران

2020/01/13 | 23:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، يوم الاثنين، عن 5 اسباب للقاء زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، برئيس تحالف الفتح، هادي العامري، بمدينة قم الايرانية ليل السبت على الاحد […]

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