الداخلية تخصص خطاً ساخناً لاستقبال شكاوى الإعلاميين

2020/01/13 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

خصصت وزارة الداخلية، أمس الاثنين، خطا ساخنا بالرقم (171) لتلقي شكاوى الاعلاميين ومنظمات المجتمع المدني حصراً.

وذكر بيان للوزارة، تلقته «الصباح»، انه «تماشياً مع سياسة الوزارة القائمة على اساس توفير السبل اللازمة للعمل الصحفي والاعلامي في العراق من مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية وبما يضمن معه المهنية في العمل، وسعياً لدرء المخاطر عن الاسرة الاعلامية في العراق تم تخصيص الخط الساخن الرقم (171) لاستقبال الشكاوى».

وأوضح البيان ان «الخط الساخن المجاني خاص لاستقبال شكاوى الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني فقط وكل ما يتعلق بعملهم والتي ستتم احالتها على الجهات المعنية للمتابعة»، مبينا انه «سيتم تلقي الاتصالات من الساعة التاسعة صباحاً الى الساعة الثالثة بعد الظهر».

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