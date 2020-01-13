النفط تعتزم إنتاج 8 ملايين برميل يومياً

2020/01/13 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

وضعت وزارة النفط، خطة لانتاج 8 ملايين برميل يوميا خلال العقدين المقبلين، سعيا منها لمواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان في بيان تلقته “الصباح”: ان الوزارة تسعى الى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية، ومتطلبات الارتقاء بمستويات الانتاج النفطي والغازي والذي من المخطط الوصول بمعدلاته من (6 الى 8) ملايين برميل خلال العقدين المقبلين.



واضاف، الغضبان انه تم التعاقد مع شركات استشارية رصينة ومستشارين دوليين، للاستفادة من خبراتهم في تطوير العاملين والشركات الوطنية، اذ تم اختيار 10 من الشركات العالمية الرصينة يطلق عليها

(Top 10)، خصوصا في مجالات تطوير الادارة والمهارات والتنمية البشرية والتخطيط والتكنولوجيا.

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