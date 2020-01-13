مجلس النواب ينهي قراءة قانونين رياضيين

2020/01/13 | 23:12 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

صوتَ مجلس النواب في جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي ‏وحضور 187 نائبا، أمس الاثنين، على قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي وعلى عدد من مواد قانون الضمان الصحي، بينما أنهى القراءة الاولى لمقترحي قانونين.

وأفاد بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقته "الصباح"، بأن المجلس صوت، في مستهل الجلسة، على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بهدف تسهيل المرور البري الدولي لمتعهدي النقل ووكلائهم من خلال حركة البضائع الخاضعة للأختام الجمركية بنظام بسيط وفعال من حيث التكلفة والحد من حالات التأخير على المعابر الحدودية ومرور حاويات الشحن والمركبات في التجارة الدولية لغرض الانضمام الى اتفاقية النقل البري لسنة 1975.

واستأنف المجلس التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي والمقدم من لجنة الصحة والبيئة، بينما أرجا التصويت على عدد من مواد القانون الى حين الاتفاق عليها بالتنسيق مع الجهات

التنفيذية.

وفي شأن آخر، أنهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الاندية الرياضية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة والذي جاء تنفيذا للمادة 36 من دستور العراق لسنة 2005 وتماشيا مع التغييرات الحاصلة على مستوى العالم في الاندية الرياضية ولفتح المجال أمامها من اجل الاستفادة من القوانين الخاصة بالاستثمار والخصخصة والاحتراف الرياضي وحقوق الملكية الفكرية وحقوق النقل التلفزيوني ولكي تأخذ الاندية والمؤسسات الرياضية دورها المطلوب في الحركة الرياضية وفي الحياة الاجتماعية والثقافية ومن أجل تبني واعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية ومن اجل نشر المبادئ الاولمبية بين افراد المجتمع والرياضيين.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الاتحادات الرياضية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة، استنادا الى التغييرات التي حصلت بعمل الاتحادات الرياضية على مستوى العالم ومتطلبات تحديث قانونها وتنفيذا للقوانين المتعلقة بالاحتراف والاستثمار الرياضي واللجنة الاولمبية الوطنية ولتوفير مساحة مناسبة للاتحادات للقيام بأعمالها وتنفيذ اهدافها ومشاركتها الفعالة في المنظمات الرياضية الدولية ومن أجل اعداد الرياضيين وتطوير قدراتهم البدنية والذهنية لتنافسهم الدولي والاقليمي وترسيخ المبادئ الاولمبية ونشرها بين الرياضيين ولكي نضمن الرقي بالحركة الرياضية في البلد من اجل تنظيم واستيعاب التنوع والتعدد والانتشار الذي اصبح يواجه الحركة الرياضية في البلد.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى اليوم الثلاثاء 14/ 1/ 2020.

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