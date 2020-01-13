بالفيديو .. عشائر المياح تنزل بالسلاح في واسط لضبط الامن وحماية المتظاهرين

2020/01/13 | 23:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واسط

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