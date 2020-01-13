الخارجية الامريكية : تصويت البرلمان العراقي على اخراجنا غير معترف به .. والسبب؟!!

2020/01/13 | 23:20 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

صرحت الخارجية الامريكية عن ان " تصويت البرلمان العراقي بـــ انسحاب القوات الامريكية ناقص بسبب غياب ممثلي الطوائف عن الجلسة ....

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