بسبب “الترهيب والتهديدات”.. شبكة MBN تتخذ إجراءات سريعة في العراق

2020/01/13 | 23:27 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق اتخذت إدارة “شبكة الشرق الأوسط للإرسال “MBN”، إجراءات سريعة لإعادة هيكلة عملها الميداني في #العراق، وذلك نظراً لتردي الأوضاع الأمنية في العاصمة العراقية #بغداد، وحرصا على […]

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