الجالية اللبنانية في كوردستان ترد على حسن نصر الله

2020/01/13 | 23:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجاليه اللبنانية في كوردستان ترد على حسن نصر الله

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