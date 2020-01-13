لجنة نيابية تستعين بالامم المتحدة في تشريع قوانين تخص المرأة والاسرة

2020/01/13 | 23:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية، مع ممثلة ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي undp سندس عباس لمساعدتها في تشريع القوانين التي تخص المراة والاسرة.

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