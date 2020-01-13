كربلاء تدعو لتضمين الاتفاق مع الصين مشاريع الكهرباء و المدارس

2020/01/13 | 23:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي النصر الله/..دعت حكومة كربلاء المحلية الحكومة المركزية، مساء الاثنين، الى شمول مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية والمدارس والبنى التحتية ضمن اطار الاتفاق العراقي الصيني .وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “المحافظة عقدت اجتماعا طارئا مع مدراء الدوائر لبحث المشاريع الاستراتيجية التي تخطط لها المحافظة ضمن اطار الاتفاق […]

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