مدير الاستخبارات:بإمكان لندن العمل مع هواوي بدون المساس بعلاقاتها مع واشنطن

2020/01/13 | 23:44 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬ام‭ ‬اي‭ ‬5‮»‬‭ ‬أندرو‭ ‬باركر‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬بامكانها‭ ‬أن‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الجيل‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يلحق‭ ‬ذلك‭ ‬ضررا‭ ‬بعلاقاتها‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأميركية‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬التصريحات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تكهّنات‭ ‬بشأن‭ ‬احتمال‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬قريباً‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ […]

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