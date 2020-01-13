{مفاوضات محتملة} بين بغداد وواشنطن لتنظيم تواجد القوات الدولية

2020/01/13 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

ترغب كل من بغداد وواشنطن بدء المفاوضات بشأن مستقبل القوات الأميركية في العراق في اقرب وقت ممكن، وفي حين دعا نائب في البرلمان الى ضرورة مطالبة اميركا بتعويضات جراء احتلالها للبلاد، يستعد العراق لشراء المنظومة الروسية للدفاع الجوي بعيدة المدى “اس- 400”.

وقال مصدر حكومي في تصريح صحفي: إن “هناك تواصلا بين الحكومتين العراقية والأميركية بشأن مستقبل القوات الأميركية في العراق، والرغبة المشتركة بينهما تكمن في أن تبدأ المفاوضات وتستمر لأشهر أو سنة”.

وأضاف أن “واحدة من الطروحات الموجودة، هي أن يتواجد حلف “الناتو” في العراق ويكون تواجد القوات الأميركية من ضمن هذا الحلف”.

وأشار إلى أن “مسؤولين حكوميين عراقيين، أكدوا للمسؤولين الأميركيين حاجتهم لوجود قواعد أميركية في العراق”.

وكان رئيس الحكومة “المستقيل” عادل عبد المهدي، قد طلب من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو “إرسال مندوبين إلى العراق لوضع آليات تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بانسحاب آمن للقوات الأميركية من العراق”.

بينما افادت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتيغوس” في بيان “في هذه المرحلة، أي وفد يتوجه إلى العراق سيكون مكلفا بمناقشة أفضل وسيلة لإعادة تأكيد شراكتنا الستراتيجية، وليس مناقشة انسحاب القوات”.

يشار إلى أن البرلمان كان قد تبنى قرارا يلزم الحكومة بإنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

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