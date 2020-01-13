{طاولة مستديرة} لحسم تسمية رئيس الوزراء

2020/01/13 | 23:44 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

دعا أعضاء بمجلس النواب إلى عقد “طاولة مستديرة” تشمل الأطراف والقوى السياسية المؤثرة للاتفاق على شخصية لتسنم منصب رئيس الوزراء الجديد، في وقت نفى فيه تحالفا الفتح وسائرون الأنباء التي تحدثت عن اتفاق لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

النائب عن تحالف سائرون رعد المكصوصي، أكد ان “جلوس الكتل السياسية الى طاولة حوار مستديرة تتسم بالجدية، ويتم خلالها تغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة، كفيل بحلحلة الأزمة الراهنة والتوافق على مرشح لرئاسة الحكومة للمرحلة المقبلة”.

من جانبه، أفاد النائب عن سائرون، طلعت كريم، بان “بعض الكتل السياسية تسعى الى إعادة تكليف عادل عبد المهدي لتشكيل حكومة مؤقتة مع اعطائه بعض الصلاحيات، وهذا الأمر مرفوض من قبل الجماهير وبعض الكتل السياسية الأخرى”.



من جانب آخر، استبعد النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني، “إعادة الثقة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي”، مبيناً انه “لا يمكن إعادة عبد المهدي، خصوصاً أن هناك رفضا جماهيريا لهذا الأمر”.

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