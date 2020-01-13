غدا..برشلونة يحسم مصير فالفيردي

2020/01/13 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية، نقلًا عن مصادر من داخل النادي الكتالوني، ان النادي سيصدر بيانا رسميا بشأن وضع مدرب.الفريق ارنستو فالفيردي.وأوضح تقرير نشرته الصحيفة أن برشلونة سيعقد مؤتمرا صحفيا ظهر غد، الثلاثاء، بشأن المدرب الجديد للبلوجرانا.وأكدت تقارير اليوم الإثنين أن برشلونة أبلغ بالفعل إرنستو فالفيردي، المدير الفني للفريق الكتالوني، بالبدء […]

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