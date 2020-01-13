بالارقام.. اعداد نقل المسافرين براً والوفود في داخل وخارج العراق خلال عام ٢٠١٩

2020/01/13 | 23:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي ، الاثنين، احصائية نقل حافلات الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود لعام ٢٠١٩ .

وقال لعيبي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اكثر من ( 14،392،686 ) مواطن تنقل داخل المدن وبين المحافظات العراقية عبر حافلات وباصات الشركة المذكورة انفا من ضمنها نقل المسافرين الى دول الجوار برا اضافة الى خدمة الزائرين خلال المناسبات الدينية".

وبين ان "جهود الشركة في تقديم خدماتها للمواطنين بين المحافظات العراقية والكروبات السياحية سجلت نقل اكثر من ( ٣٠٠٠٠٠٠) ملايين مواطن خلال عام 201، فيما ساهمت عملية النقل الدولي في نقل اكثر من ( ٢٥٠،٠٠٠ ) مسافر باتجاه دول الجوار ( تركيا ، عمان ، وايران ) كما نقل (٢٥٢،١٦٠ ) وافد من والى مطار بغداد الدولي".





وواصل قوله ان "افتتاح العديد من خطوط النقل الداخلي وتفعيل النقل الجماعي في العديد من المحافظات العراقية انتج عن نقل اكثر من ١٠،٦٠٠،٠٠٠ مواطن بين مناطق العاصمة بغداد وداخل المحافظات العراقية الاخرى بعددحافلات بلغت 293 حافلة و80 خط"، مشيرا الى ان "خطط الوزارة تهدف الى تقديم خدمة نقل متميزة لكل شرائح المجتمع وتوفير شبكة نقل متطورة تشمل مناطق البلاد مدعومة الاجرة خدمة للمواطنين الكرام ".

يذكر ان وزارة النقل المتمثلة بالشركة العامة للنقل المسافرين والوفود اعلنت مسبقا عن نقل ( ٢٩٠،٥٢٦ ) زائر من والى المراقد المقدسة خلال الزيارت والمناسبات الدينية فضلا عن دورها الكبير في اعادة اكثر من (٣٧١٨١) نازح خلال عام ٢٠١٩ الى مناطقهم الاصلية في مدينة الموصل.

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