2020/01/13 | 23:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افادت خلية الاعلام الحربي بجرح ضابط وإصابة ثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود، بعد أن تعرضت عناصر عصابات داعش الإرهابية على نقطة لحرس الحدود شمالي منفذ الوليد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم لداعش يخلف جرحى من عناصر الحدود بمنفذ الوليد الحدودي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم لداعش يخلف جرحى من عناصر الحدود بمنفذ الوليد الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).