الإعلام الأمني: اصابة ضابط وثلاثة منتسبين بهجوم داعشي شمالي منفذ الوليد

2020/01/13 | 23:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، اصابة ضابط وثلاثة منتسبين بهجوم داعشي شمالي منفذ الوليد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم جرح ضابط وإصابة ثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود، بعد أن تعرضت عناصر عصابات داعش الإرهابية على نقطة لحرس الحدود شمالي منفذ الوليد".

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