الولايات المتحدة تحرض بريطانيا على مقاطعة هواوى

2020/01/13 | 23:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ذكرت مصادر اعلاميةأن وفدًا من الحكومة الأمريكية يزور المملكة المتحدة لإقناع مسؤولين وشركات بريطانية بعدم استخدام التكنولوجيا التى تنتجها شركة هواوي الصينية وعدم المشاركة في مساعدتها على تحسين خدماتها التكنولوجية.ومن المتوقع أن تقوم بريطانيا بتقديم رد نهائى على الحكومة الأمريكية في الآلية التى ستقوم بها بريطانيا في استخدام أجهزة هواوى وشبكاتها وكذلك كيفية مساعدة […]

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