‏ اصابة اربعة منتسبين من حرس الحدود بهجوم لـ'داعش' شمال منفذ الوليد

2020/01/13 | 23:56 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن اصابة اربعة منتسبين من حرس الحدود بينهم ضابط بهجوم لـ"داعش" شمال منفذ الوليد.

وقالت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة لحرس الحدود في منطقة الهبار شمالي منفذ الوليد".

واضاف ان "ذلك ادى الى اصابة ضابط وثلاثة من منتسبي الفوج الثالث باللواء الرابع في قيادة قوات حرس الحدود".

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