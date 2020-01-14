2020/01/14 | 00:00 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هجوم قاعدة بلد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/14 | 00:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هجوم قاعدة بلد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوات لمحاسبة المسؤولين عن هجوم قاعدة بلد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).