حسين سرمك يصدر الجزء 29 من موسوعة جرائم الولايات المتحدة

2020/01/14 | 00:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..صدر عن دار ضفاف للطباعة والنشر في بغداد الجزء التاسع والعشرون (279 صفحة) من موسوعة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة وإعداد الباحت “حسين سرمك حسن”.وذكر الباحث حسين سرمك في مقدمة هذا الجزء معلومات لا تصدق وتصيب أي عراقي بالألم والمرض والغضب والقهر:(كان المُخطّط لهذا الجزء أن يكون جزءا واحداً موحّداً يتناول قضيتين مترابطتين: […]

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