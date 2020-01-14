الحقد والغل لدى بعض الناس في المجتمع العراقي.. خطاب الهيتي

2020/01/14 | 00:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الإعلامي خطاب الهيتي: شلون تكدر تقيس حجم التفاهة والرعونة بالعراق ؟؟ الفديو الاول -يظهر مدى حجم السقوط والاستهتار والحقد والغل لبعض الناس الي ضحك على طريقة كلام العروسة ونعتها بكلمات نابية بل اخذ الامر منحى طائفي على انها من بدو الغربية غير المثقفين على حد قولهم الفديو الثاني -السخرية والضحك على طفل يتيم

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