البزاز:كنا ومازلنا من أشد المقاومين لمشاريع التقسيم

2020/01/14 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان اكد‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رفضه‭ ‬التام‭ ‬لاي‭ ‬مشروع‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تقسيم‭ ‬العراق‭ ‬وتهديد‭ ‬وحدة‭ ‬شعبه‭ ‬وارضه‭.‬وقال‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬امس‭ ‬‭(‬كنا‭ ‬ومازلنا‭ ‬من‭ ‬اشد‭ ‬المقاومين‭ ‬لمشاريع‭ ‬التقسيم‭ ‬والاقلمة‭)‬،‭ ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬القول‭ ‬‭(‬اننا‭ ‬لا‭ ‬نرى‭ ‬في‭ ‬مَن‭ ‬يطرح‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬سوى‭ ‬حفنة‭ ‬من‭ ‬لصوص‭ ‬وفاشلين‭ ‬يسترخصون‭ ‬اغلى‭ ‬قيمة‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬وهي‭ ‬وحدته،‭ ‬ارضا‭ […]

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