ماحدثَ سيحدث من جديد

2020/01/14 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جاء‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬التقارير‭ ‬من‭ ‬اليمن‭ ‬أنّ‭ ‬إيران‭ ‬كادت‭ ‬تفقد‭ ‬جنرالاً‭ ‬يأتي‭ ‬بمستوى‭ ‬متقارب‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬للحرس‭ ‬الثّوري‭ ‬في‭ ‬الأهمية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬اليمنية‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تلقى‭ ‬ضربة‭ ‬هناك‭ ‬ولم‭ ‬يقتل‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬توقيت‭ ‬عملية‭ ‬طريق‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ .‬ هذا‭ ‬ليس‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬أمراً‭ ‬مهمّاً‭ ‬،‭ ‬بقدر‭ ‬المسألة‭ ‬الملفتة‭ […]

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