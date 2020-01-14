العراق‭ ‬يتخوف‭ ‬من‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬إذا‭ ‬قرر‭ ‬ترامب‭ ‬تجميد‭ ‬عائداته‭ ‬النفطية

2020/01/14 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خيارات‭ ‬سياسية‭ ‬مضطربة‭ ‬حول‭ ‬تشكيل‭ ‬الحكومة‭ ‬الجديدة بغداد‭-‬الزمان‭ ‬ يسود‭ ‬الاضطراب‭ ‬السياسي‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬فمن‭ ‬جهة‭ ‬هناك‭ ‬مساع‭ ‬لتلقي‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬لاعادة‭ ‬تكليف‭ ‬عادل‭ ‬عبدالمهدي‭ ‬المستقيل‭ ‬بتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬هناك‭ ‬تظاهرات‭ ‬تتصاعد‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وجنوب‭ ‬العراق‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬الحشد‭ ‬الذي‭ ‬اصبح‭ ‬محل‭ ‬انظار‭ ‬دولية‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬رجله‭ ‬القوي‭ ‬ابو‭ […]

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