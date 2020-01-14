2020/01/14 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خيارات سياسية مضطربة حول تشكيل الحكومة الجديدة بغداد-الزمان يسود الاضطراب السياسي المشهد في العراق فمن جهة هناك مساع لتلقي دعم من اقليم كردستان لاعادة تكليف عادل عبدالمهدي المستقيل بتشكيل حكومة جديدة ومن جهة هناك تظاهرات تتصاعد في بغداد وجنوب العراق قريبا من نفوذ الحشد الذي اصبح محل انظار دولية بعد مقتل رجله القوي ابو […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتخوف من انهيار اقتصادي إذا قرر ترامب تجميد عائداته النفطية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتخوف من انهيار اقتصادي إذا قرر ترامب تجميد عائداته النفطية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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