اصابة اربعة من منتسبي حرس الحدود بتعرض ارهابي شمالي منفذ الوليد

2020/01/14 | 00:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني، اصابة اربعة من منتسبي قوات حرس الحدود بينهم ضابط بتعرض ارهابي شمالي منفذ الوليد.

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