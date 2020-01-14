ابرز احداث الاثنين 13-1 -2020 ..خطف واغتيالات لناشطين وتظاهرات واعتصامات وقلق من انهيار الدولة

2020/01/14 | 00:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد سياسي: لجنة التربية والتعليم البرلمانية تدعو وزارة التعليم العالي لعدم فصل الطلبة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية او اعتبارهم راسبين لهذا العام الدراسي، كما دعت إلى عقد جلسة طارئة لمجالس الجامعات والبرلمان ووزارة التعليم وممثلين عن الطلبة المضربين عن الدوام.أمني: وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس يحذر من أن العراق سيكون أرضية خصبة للإرهاب حال انسحاب قوات التحالف منه.سياسي: وزارة التعليم تهدد بفصل الطلبة المضربين عن الدوام واعتبارهم راسبين في العام الدراسي الحالي في حال واصلوا إضرابهم عن الدوام.سياسي: مقاطع مصورة وصور تكشف عن حراك مشبوه للقوى السياسية العراقية وفصائل الموالية لطهران داخل إيران لإعادة ترتيب عملها وفقا للأوضاع والتطورات الأخيرة التي أعقبت مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.سياسي: اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين اليوم الاثنين تعلن رفضها للدعوات الرامية لتقسيم البلاد من خلال فكرة الأقاليم، كما أعلنت رفضها للحوارات التي تجريها الكتل السياسية في الخارج لتقرير مصير البلاد.سياسي: طلبة الجامعات العراقية يعلنون رفضهم لقرار هيئة الرأي في وزارة التعليم الخاص باستئناف الدراسة في الجامعات التي انقطع طلبتها عن ارتيادها خلال الفترة السابقة تضمانا مع الاحتجاجات الشعبية.أمني: اغتيال الناشط في تظاهرات الناصرية حسن هادي مهلهل بهجوم مسلح في قضاء سوق الشيوخ في محافظة ذي قار.سياسي: وثيقة تكشف عن موافقة وزارة الثقافة العراقية على بناء نصب تذكاري لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب زعيم الحشد أبو مهدي المهندس، في مكان استهدافهم قرب مطار بغداد.سياسي: طلبة محافظة بابل يعلنون رفضهم لمحاولة السلطات اجبارهم على الدوام، وأكدوا استمرارهم في الاضراب لحين الاستجابة لمطالب المعتصمين.اقتصاد: نائب يحذر من انهيار الاقتصاد العراقي بشكل كامل إذا استمر التصعيد ضد واشنطن ونفذت الأخيرة عقوباتها على العراق.سياسي: متظاهرون غاضبون يقطعون الطرق الرابطة بين مدينة الديوانية ومحافظتي النجف والمثنى، احتجاجا على تجاهل السلطات لمطالب المتظاهرين السلميين.سياسي: مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين يؤكد أن الولايات المتحدة لن تغادر العراق وتتركه بسبب تهديدات النظام الإيراني.أمني: اختطاف الناشط سلام العقاب بعد مغادرته ساحة التحرير في بغداد ودعوات للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.سياسي: متظاهرو الناصرية يواصلون غلق الدوائر الحكومية في المدينة، ردا على تجاهل مطالبهم، وأعلنوا استثناء الدوائر الخدمية والصحية والمؤسسات التي تتعلق بحياة المواطنين من الإغلاق.أمني: إصابة عشرات المتظاهرين في محافظة كربلاء الليلة الماضية بعد إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع على جموع المحتجين خلال محاولتهم اقتحام مبنى الحكومة المحلية في كربلاء ومقر منظمة بدر في المحافظة.سياسي: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدين استهداف قاعدة بلد ويحذر الفصائل العراقية الموالية لإيران ويدعو لإيقاف الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية من قبل مجموعات لا تدين بالولاء للعراقسياسي: حكومة إقليم كردستان تهاجم زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله وتصفه بالجبان المختبئ بالأقبية والعاجز عن مواجهة أعدائه.أمني: قال ناشطون من محافظة البصرة “اليوم الاثنين”، إنهم يتعرضون للتهديد بشكل يومي، بسبب نشاطهم في ساحات التظاهر بالمحافظة.أمني: قل بيان صحافي عن عضو مجلس النواب ” جمال المحمداوي” ان “محكمة تحقيق الكرخ أصدرت أمر استقدام بحق رئيس ديوان الوقف الشيعي، تنفيذا لقرار هذه المحكمة وبناءً على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي مجلس النواب.أمني: كشف عضو مجلس النواب “حسن جلال الكناني” عن هدر في المال في ملف بناية البنك المركزي الجديد حوالي بقيمة 500 مليون دولار بحسب ضوابط الحذف والاستحداث التي يمكن أن يعتمدها الفاسدين كغطاء قانوني لاستنزاف ثروات الشعب.أمني: وثق مركز توثيق جرائم الحرب بالعراق، عدد قتلى التظاهرات الذي بلغ 669 قتيلا، فيما وصل عدد جرحى الاحتجاجات إلى 25 ألف جريح.اقتصاد: صرح وزير النفط “ثامر الغضبان” عن مُضي وزارته في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية والارتقاء بمستويات الإنتاج النفطي والغازي على حد قوله.سياسي: أثارت الاتفاقية الصينية العراقية الكثير من اللغط حولها وكيفية البدء بتفعيلها، وروجت حكومة بغداد على أن الاتفاقية هي المنقذ الوحيد للعراق وحبل النجاة لتحويل البلد إلى مصاف الدول المتقدمة.أمني: تنافس شديد بين جهتين، أو أكثر على ادارة قطاع الصحة في نينوى”، وكل من هذه الجهات تعمل على تمرير أحد اتباعها لإدارة الصحة في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ابرز احداث الاثنين 13-1 -2020 ..خطف واغتيالات لناشطين وتظاهرات واعتصامات وقلق من انهيار الدولة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ابرز احداث الاثنين 13-1 -2020 ..خطف واغتيالات لناشطين وتظاهرات واعتصامات وقلق من انهيار الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).