2020/01/14 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وقال المصدر لـ(...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسلحون يغتالون شخصين في شارع الوفود بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - البصرة
أفاد مصدر امني، الاثنين، ان مسلحين اغتالوا شخصين في شارع الوفود بالبصرة.
وقال المصدر لـ(...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مسلحون يغتالون شخصين في شارع الوفود بالبصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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