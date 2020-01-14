مسلحون يغتالون شخصين في شارع الوفود بالبصرة

2020/01/14 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الاثنين، ان مسلحين اغتالوا شخصين في شارع الوفود بالبصرة.

وقال المصدر لـ(...





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