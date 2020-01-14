2020/01/14 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت كتلة الفتح النيابية، من التصعيد الشعبي والمواجهات العسكرية في حال المماطلة من قبل القوات الامريكية لاستمرار تواجدهم في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يحذر من الالتفاف على قرار خروج القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يحذر من الالتفاف على قرار خروج القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).