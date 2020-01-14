سوريا تطالب تركيا بالانسحاب الفوري من أراضيها

2020/01/14 | 00:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت سوريا، الجانب التركي بالالتزام الكامل بسيادتها والانسحاب الفوري من اراضيها.

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