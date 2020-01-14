عبدالمهدي يبحث مع نظيره السويدي الوضع الأمني في العراق والتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة

2020/01/14 | 00:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مع نظيره السويدي، ستيفان لوفين، اليوم الاثنين، الوضع الأمني في العراق والتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة.





وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "عادل عبدالمهدي، تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، وجرى خلاله بحث الوضع الأمني في العراق والمنطقة والتطورات المحتملة خلال الفترة المقبلة".

واشار الى "جانب محاربة داعش واهمية استمرار التشاور والاتصالات بين البلدين، خصوصا بعد تصويت مجلس النواب العراقي على قرار انسحاب القوات الاجنبية".

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