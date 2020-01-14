نجاة شخصين من محاولة اغتيال في شارع الوفود بالبصرة

2020/01/14 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، الاثنين، بان شخصين تعرضا لمحاولة اغتيال في شارع الوفود بالبصرة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية حاولوا اغتيال شابين في شارع الوفود وسط البصرة".

واضاف، ان "الشخصين نجيا من محاولة الاغتيال".

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماع ضم قيادات عمليات الحشد الشعبي والمعاونيات والقواطع وآمري الالوية ومدراء المديريات، بحث التطورات الامنية والعسكرية في البلاد.

وذكرت هيأة الحشد، في بيان تلقت (بغداد ا

بغداد اليوم _ ديالى

كشف مصدر أمني في ديالى، الاثنين 13-1-2020، عن آخر التطورات بشأن ملف عودة عوائل مسلحي تنظيم داعش الذي وضعوا على "القائمة السوداء" إلى مناطقهم في المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "ملف عو

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني، من محافظة ديالى، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، حقيقة تغيير قيادات بالحشد الشعبي في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قيادات الحشد الشعبي في ديالى وخاصة امراء الالوية القتالية، لم يحصل بها اي تغي

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