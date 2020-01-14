تشكيل لجنة نيابية لمتابعة تطبيق القوانين المشرعة

2020/01/14 | 01:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مجلس النواب النائب فالح الزيادي، تشكيل لجنة نيابية تختص بمتابعة مدى تطبيق القوانين المشرعة من قبل البرلمان.

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